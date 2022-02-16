Руководство «Реала» недовольно игрой c «ПСЖ», оборонительным футболом Анчелотти и действиями Карвахаля против Мбаппе

«Реал» на выезде уступил «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Руководство мадридского клуба недовольно игрой команды в этой встрече, сообщает ESPN.
Критике подвергся главный тренер Карло Анчелотти за его оборонительный футбол, а также защитник Дани Карвахаль из-за того, как он играл против Килиана Мбаппе.
По мнению руководства, отсутствие у «Реала» такой суперзвезды, как Мбаппе, стало решающим фактором.
Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе