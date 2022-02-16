Руководство «Реала» недовольно игрой c «ПСЖ», оборонительным футболом Анчелотти и действиями Карвахаля против Мбаппе

«Реал» на выезде уступил «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Руководство мадридского клуба недовольно игрой команды в этой встрече, сообщает ESPN.

Критике подвергся главный тренер за его оборонительный футбол, а также защитник из-за того, как он играл против .

По мнению руководства, отсутствие у такой суперзвезды, как Мбаппе, стало решающим фактором.

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