Данилу Перейра: «Мбаппе не похож ни на кого другого. Он лучший»

Полузащитник «ПСЖ» поделился мыслями после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Горжусь победой в важном матче против большой команды. Всегда хорошо выигрывать дома, я очень горд.

В первом тайме мы играли хорошо, но слегка нейтрально. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности. Мы прессинговали и забили гол.

– Что скажете про Мбаппе?

– Он игрок, не похожий ни на кого другого. Для меня сейчас он лучший, – сказал португалец.

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