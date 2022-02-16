«Мбаппе – главная звезда «ПСЖ» в этом сезоне, галактико. Если он уйдет в «Реал», это будет большая ошибка парижан». Лизаразю о Килиане

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал игру форварда «ПСЖ» в этом сезоне.

«Он выдающийся игрок, галактико. Килиан способен самостоятельно поменять ход игры. Он звезда в этом сезоне.

В этом нет никаких сомнений, именно он главная звезда, выше всех остальных. Он профессионал и будет делать все возможное для своей команды.

Если он уйдет в , это будет большая ошибка руководства «ПСЖ» – что они не сумели убедить его остаться», – сказал Лизаразю.

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