«Мбаппе – главная звезда «ПСЖ» в этом сезоне, галактико. Если он уйдет в «Реал», это будет большая ошибка парижан». Лизаразю о Килиане

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Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал игру форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в этом сезоне.

«Он выдающийся игрок, галактико. Килиан способен самостоятельно поменять ход игры. Он звезда «ПСЖ» в этом сезоне.

В этом нет никаких сомнений, именно он главная звезда, выше всех остальных. Он профессионал и будет делать все возможное для своей команды.

Если он уйдет в «Реал», это будет большая ошибка руководства «ПСЖ» – что они не сумели убедить его остаться», – сказал Лизаразю.

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