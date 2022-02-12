Ди Канио о матче «Интер» – «Ливерпуль»: «Ван Дейк после травмы уже не тот. Теперь он просто размахивает руками и жалуется»

Бывший нападающий «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча «Интера» против «Ливерпуля» в 1/8 финала чемпионов.

«На этой стадии сезона у есть несколько небольших прорех в обороне, которыми можно воспользоваться. У «Ливерпуля» двухлетней давности была непроходимая оборона, так как Вирджил ван Дейк сделал всех вокруг себя лучше. С тех пор, как он вернулся после травмы, он уже не тот игрок, и поэтому команда пропускает больше.

В настоящее время «Ливерпуль» продолжает допускать одни и те же опасные моменты с вертикальными передачами за спины защитников, которые начинают бежать слишком поздно. Недостаток концентрации – вот где может уязвить их.

Если вы также посмотрите на язык тела ван Дейка, то увидите, что он обычно двигал руками, чтобы показать защитникам, что надо играть плотнее. Но теперь он просто размахивает руками, жалуясь и выглядя разочарованным своими партнерами по команде», – сказал Ди Канио.

У Ван Дейка после возвращения сплошные антирекорды. Спокойно: дело в новом стиле Клоппа, Вирджил по-прежнему крут