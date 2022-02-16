Гвардиола о главном конкуренте «Сити»: «Ливерпуль». Они как заноза в заднице»

Главный тренер рассказал, какую команду считает своим главным конкурентом в этом сезоне.

После игры со в Лиге чемпионов (5:0) Гвардиолу спросили, какой клуб способен обыграть «Сити» в текущей форме.

. Они отстают от нас на 6 очков. В последние сезоны они были нашим самым главным конкурентом.

Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице. В еврокубках они играют великолепно», – сказал Гвардиола.

Кажется, «Сити» уже прошел дальше – за 32 минуты. Не почувствовали «Спортинг»