Гвардиола о главном конкуренте «Сити»: «Ливерпуль». Они как заноза в заднице»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, какую команду считает своим главным конкурентом в этом сезоне.

После игры со «Спортингом» в Лиге чемпионов (5:0) Гвардиолу спросили, какой клуб способен обыграть «Сити» в текущей форме.

«Ливерпуль». Они отстают от нас на 6 очков. В последние сезоны они были нашим самым главным конкурентом.

Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице. В еврокубках они играют великолепно», – сказал Гвардиола.

Кажется, «Сити» уже прошел дальше – за 32 минуты. Не почувствовали «Спортинг»

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