Марез забил 17 голов за сезон – из игроков АПЛ больше лишь у Салаха. Он лучший бомбардир «Сити» в ЛЧ

«Манчестер Сити» обыгрывает «Спортинг» (2:0, первый тайм) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Счет на 7-й минуте открыл полузащитник Рияд Марез, воспользовавшись передачей хавбека Кевина де Брюйне.
Теперь на счету алжирца 17 голов во всех турнирах сезона. Лишь у одного футболиста, представляющего АПЛ, больше – форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (23). 17 голов также забил полузащитник мерсисайдцев Диогу Жота.
Марез – лучший бомбардир «Манчестер Сити» в ЛЧ, у него 6 голов. Больше в турнире забили лишь четыре футболиста.
Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.