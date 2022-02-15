Марез забил 17 голов за сезон – из игроков АПЛ больше лишь у Салаха. Он лучший бомбардир «Сити» в ЛЧ

«Манчестер Сити» обыгрывает (2:0, первый тайм) в 1/8 финала .

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник Рияд Марез, воспользовавшись передачей хавбека Кевина де Брюйне.

Теперь на счету алжирца 17 голов во всех турнирах сезона. Лишь у одного футболиста, представляющего , больше – форварда Мохамеда Салаха (23). 17 голов также забил полузащитник мерсисайдцев Диогу Жота.

Марез – лучший бомбардир в ЛЧ, у него 6 голов. Больше в турнире забили лишь четыре футболиста.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.