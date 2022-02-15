Марез забил 17 голов за сезон – из игроков АПЛ больше лишь у Салаха. Он лучший бомбардир «Сити» в ЛЧ

Теги Ливерпуль Спортинг Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Рияд Марез Диогу Жота Футбол

«Манчестер Сити» обыгрывает «Спортинг» (2:0, первый тайм) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник Рияд Марез, воспользовавшись передачей хавбека Кевина де Брюйне.

Теперь на счету алжирца 17 голов во всех турнирах сезона. Лишь у одного футболиста, представляющего АПЛ, больше – форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (23). 17 голов также забил полузащитник мерсисайдцев Диогу Жота.

Марез – лучший бомбардир «Манчестер Сити» в ЛЧ, у него 6 голов. Больше в турнире забили лишь четыре футболиста.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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