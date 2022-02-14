Пеп Гвардиола: «Знаю, как важна ЛЧ, – этого нельзя отрицать. Можете спрашивать о давлении так часто, как хотите. Волнует ли это меня? Нет»

Главный тренер ответил на вопрос о давлении, связанном с тем, что команда еще не выигрывала Лигу чемпионов.

«Вы можете спрашивать меня о давлении так часто, как хотите. Волнует ли это меня? Нет.

Мы здесь, мы в Лиге чемпионов. Это честь. Приятно отправиться в Португалию, попытаться хорошо сыграть и постараться выиграть. Наши шансы зависят от того, что случится на поле. Все-таки это зависит от игроков.

Я работаю тренером. Нас разоблачают и критикуют, когда результата нет. Не только меня, всех тренеров. Это вообще не проблема. В противном случае нужно было выбирать другую работу.

Нелегко выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы воодушевлены и счастливы, что сыграем на этой стадии турнира. Я знаю, как важна чемпионов, – этого нельзя отрицать. Но мы серьезно относимся к каждой игре , и мы видели, как игроки вели себя в матче против «Норвича». Это лучшее доказательство того, что мы хотим побеждать в каждом матче, не только в Лиге чемпионов.

У нас невероятная серия. В Лейпциге («Ман Сити» проиграл 1:2 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов – Sports.ru) мы не были готовы психологически. Мы уже вышли в плей-офф и не были готовы. Но в остальных матчах мы были на максимуме.

Этого я и хочу. Мы играем и соревнуемся для себя. Мы хотим относиться к каждой игре так, как должны. Мы делали это и в предыдущие годы. Думаю, завтрашний матч не станет исключением», – сказал Гвардиола.

Завтра «Ман Сити» в гостях сыграет со в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.