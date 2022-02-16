Гвардиола о 5:0: «Некоторые футболисты сыграли хуже, чем обычно, мы легко теряли мяч. Разница между «Сити» и «Спортингом» – не на 5:0»

Главный тренер подвел итоги первого матча 1/8 финала против (5:0).

«Некоторые футболисты сыграли хуже, чем обычно, мы легко теряли мяч. В то же время мы сегодня были очень хладнокровны.

В первые семь минут мы увидели, насколько хорош «Спортинг». Разница между командами, поверьте мне, не на 5:0.

В футболе есть одно правило: когда ты с мячом, старайся не терять его, особенно в простых ситуациях. А мы часто теряли мяч. Когда это случается в матчах против топ-команд Европы, они получают шанс контратаковать. Нам нужно стать лучше.

«Спортинг» – фантастическая команда, чемпион Португалии. Я знаю, насколько они хороши, действительно классная команда.

Могу сказать, что я очень доволен, потому что мы сделали невероятный шаг к тому, чтобы выйти в следующий раунд. Но это всего одна игра. Это прекрасный результат, но для выхода в четвертьфинал нужно провести еще один матч.

Игроки знают меня, то, как мы работаем. Нам нужно становиться лучше. Поймите, я правда очень рад, но мы можем стать лучше», – сказал Пеп в эфире BT Sport.