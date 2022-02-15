«Игроки «МЮ» думают: «Что ты выиграл?» А Рангник ничего не выиграл. Новый тренер нужен немедленно». Мерсон о проблемах манкунианцев

Бывший форвард «Арсенала» высказался о главном тренере .

«МЮ» пять лет ничего не выигрывал. Сколько там тренеров было, два? Моуринью и Сульшер. Рангник – это не главный тренер, а временный работник.

Нас все еще манят экзотические имена. Рангник был в «Шальке» и «Лейпциге», но в «МЮ» ему приходится работать с большими игроками. Они думают: «Что ты выиграл?» А он ничего не выиграл.

В «МЮ» происходят какие-то невероятные вещи. Почему они тянут с назначением нового тренера? Это надо сделать немедленно.

Я бы старался взять Роджерса или Поттера сейчас. Люди все еще думают о том Почеттино, что был семь лет назад. А почему же тогда нет очереди за Раньери? Он выиграл в 2016-м, в отличие от Почеттино», – отметил Мерсон.