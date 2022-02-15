Дюамель о прокате Валиевой: «Две ошибки плюс допинг дают преимущество в 10 очков. Понятно. В фигурном катании все абсолютно логично»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала итоги женской короткой программы на Играх в Пекине.

Россиянка Камила Валиева 82,16 балла и заняла первое место. В свою очередь Дюамель обратила внимание, что Валиева почти на 10 баллов опередила японку Вакабу Хигучи, которая стала пятой.

«Две ошибки против отсутствия серьезных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков. Понятно. В фигурном катании все абсолютно логично», – написала Дюамель в твиттере.

«Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый, а ей всего 15 лет». Кто болел за Валиеву с трибун и что говорили на Первом канале