Фармаколог Эдигер о допинге Валиевой: «Заявления про загрязнение препарата при участии дедушки считаю опасным, издевательским бредом»

Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер отреагировал на информацию о том, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который принимал ее дедушка.

«Заявления про загрязнение препарата при участии дедушки я считаю опасным, издевательским бредом. Вещество триметазидин входит в состав таблеток, покрытых оболочкой. Следовательно, очень трудно загрязнить триметазидином что бы то ни было, что лежало рядом с ним. Это просто идиотские вбросы.

Честно, версию, что загрязнение триметазидином какого-то нейтрального препарата произошло где-то на фармацевтическом заводе, я считаю нелепой, но пока ее не проверили, у нее есть право на существование. Только как это проверить? Взять всевозможных производителей, и начать их трясти? Например, Servier?

Могу сказать, что у нас крутые защитники, ничего не скажешь, раз сумели добиться разрешения Валиевой участвовать в личных соревнованиях подобными способами. Сейчас надо все делать по «следственной» классике, по алгоритму, нужно рассмотреть все версии на тему: почему у «подозреваемого» в крови/желудке появился препарат Х:

Версия 1: он съел препарат намеренно. Тогда надо понять, сам ли человек это решил, либо же назначил врач, а может, кто-то убедил.

Версия 2: съел ненамеренно. В этом случае нужно оценить степень случайности, и обязательно проверить, была ли диверсия и так далее.

Версия 3: принят случайно загрязненный веществом Х продукт. Если так, его необходимо идентифицировать. И главное – придется проверить все варианты.

Но знаете: я одного панически боюсь – это патологического желания героев от фармакологии и спортивной медицины любой ценой подкрепить, улучшить, усилить, убыстрить спортсмена, плюнув при этом на дурацкие реестры препаратов WADA. Эту версию тоже придется проверить», – сказал Эдигер.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?