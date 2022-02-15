Каори Сакамото: «Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да»

Японская фигуристка высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку до участия в Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.

«Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да. Что касается допинга, то очень много об этом говорят. Я знаю, что сейчас происходит, я не знаю, насчет того, какие подробности.

Я даже не знаю, как это все выразить, на самом деле это очень трудно, я сосредоточена на спорте, на состязаниях. В данный момент я стараюсь не думать о таких вещах. Были моменты, когда я думала о том, что будет дальше, но я сосредоточена на том, как я выступлю на олимпийской арене.

Справедливы ли эти соревнования? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Хочу сосредоточиться на своих выступлениях», – сказала Сакамото.