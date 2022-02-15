Мотивировочная часть решения CAS по делу Валиевой будет опубликована на этой неделе

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой на этой неделе.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Выездная панель CAS разрешила Валиевой продолжить участие в зимних Играх, но разбирательства в рамках дела еще ведутся.

«Роль вынесенной панели CAS заключалась только в том, чтобы определить, следует ли налагать на спортсмена временное отстранение.

Разбирательством, связанным с положительной допинг-пробой, в настоящее время занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Мотивировочная часть решения будет опубликована на сайте CAS позднее на этой неделе», – заявили в CAS.

Сегодня Валиева заняла первое место в короткой олимпийской программе.

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