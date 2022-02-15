«Сегодня Неймар будет в запасе, но ему гораздо лучше». Президент «ПСЖ» перед «Реалом»

Президент «ПСЖ» сообщил, что нападающий Неймар начнет сегодняшнюю игру 1/8 финала против на скамейке запасных.

«Ему лучше, гораздо лучше. Сегодня Неймар будет в запасе, но он чувствует гораздо лучше», – сказал Аль-Хелайфи в интервью Canal+.

Напомним, из-за травмы бразилец не играл с 28 ноября. Статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже