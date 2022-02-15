Доннарумма о «ПСЖ»: «У людей огромные ожидания. Хотим выиграть ЛЧ, если получится»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о клубе, а также рассказал, тяжело ли ему тренироваться с , и .

«ПСЖ» долго следил за мной, и они всегда заставляли меня почувствовать себя важным. Я знал, что все в клубе очень уверены во мне.

Я выбрал «ПСЖ», потому что там невероятный состав. Это выдающаяся команда с огромными амбициями. Все это означало, что «ПСЖ» – часть моей судьбы».

О Месси, Неймаре и Мбаппе на тренировках

«Эти топ-футболисты точно произвели на меня впечатление! Сейчас я уже привык тренироваться с ними, и я стараюсь сделать все, чтобы им было как можно сложнее забивать.

Очевидно, у людей огромные ожидания от нас. Но давайте скажем так: мы хорошо справляемся с этим давлением и знаем, что способны на большие достижения.

Мы спокойны, мы хорошо работаем и трудимся вместе, чтобы пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов, если получится», – сказал Доннарумма.

Сегодня «ПСЖ» сыграет с в первом матче 1/8 финала . Начало – в 23:00 по московскому времени.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»

Анчелотти в «ПСЖ» проиграл почти все трофеи, рассорился с Леонардо и шейхами и ушел в «Реал». Но сделал парижан суперклубом