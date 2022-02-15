Доннарумма о «ПСЖ»: «У людей огромные ожидания. Хотим выиграть ЛЧ, если получится»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о клубе, а также рассказал, тяжело ли ему тренироваться с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.
«ПСЖ» долго следил за мной, и они всегда заставляли меня почувствовать себя важным. Я знал, что все в клубе очень уверены во мне.
Я выбрал «ПСЖ», потому что там невероятный состав. Это выдающаяся команда с огромными амбициями. Все это означало, что «ПСЖ» – часть моей судьбы».
О Месси, Неймаре и Мбаппе на тренировках
«Эти топ-футболисты точно произвели на меня впечатление! Сейчас я уже привык тренироваться с ними, и я стараюсь сделать все, чтобы им было как можно сложнее забивать.
Очевидно, у людей огромные ожидания от нас. Но давайте скажем так: мы хорошо справляемся с этим давлением и знаем, что способны на большие достижения.
Мы спокойны, мы хорошо работаем и трудимся вместе, чтобы пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов, если получится», – сказал Доннарумма.
Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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