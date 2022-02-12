Тюрам считает «ПСЖ» фаворитом в матче с «Реалом»: «С Месси, Мбаппе и Неймаром проиграть очень сложно, ведь они лучшие в мире»

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам поделился мыслями перед игрой 1/8 финала между «Реалом» и «ПСЖ».

«Если в этой игре и есть фаворит, то это «ПСЖ», я думаю. Когда в команде есть Месси, Мбаппе и , то проиграть матч или двухматчевое противостояние очень-очень сложно, ведь это лучшие игроки мира.

Вы понимаете меня? Обычно когда в составе есть такие игроки, то ты выигрываешь. Месси делает большую разницу, правильно? А еще у них один из лучших вратарей мира, один из лучших центральных защитников мира, . У них даже два вратаря заслуживают место в старте. Еще есть Кимпембе – это игрок сборной...

Поэтому я думаю, что если фаворит тут и есть, то это «ПСЖ», – сказал Тюрам.

и сыграют во вторник, 15 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.