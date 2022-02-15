Неймар, Месси и Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на игру с «Реалом», Рамос – нет

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, включенных в состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против .

В заявку парижан попал нападающий , который из-за повреждения не выходил на поле с ноября прошлого года.

Также в состав вернулся полузащитник Андер Эррера, пропустивший последние две игры. Защитник Серхио Рамос остался вне заявки, так как не успел восстановиться.

Состав «ПСЖ»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гуйе, Месси, Симонс, Доннаррумма, Летелье.

Матч – «Реал» состоится сегодня, 15 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.