Прохин об имени в честь Данилы Багрова: «Отец так вдохновился фильмом «Брат». Мне нравится персонаж Бодрова»

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Защитник «Сочи» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что получил имя в честь героя фильма «Брат».

– Ну да, в честь Данилы Багрова из «Брата» назвали. В детстве как-то не задавался этим вопросом – лет в 17-18 узнал. Отец так вдохновился фильмом, что решил и меня назвать Данилой.

– Сам-то эти фильмы смотрел?

– И сейчас пересматриваю иногда. Раз пять точно смотрел.

– Близок по духу герой Сергея Бодрова?

– Мне нравится этот персонаж. И фильм классный.

– Тогда давай любимую цитату из «Братьев».

– «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее».

– Может, тебе и старый добрый русский рок нравится?

– Не скажу, что прямо постоянно слушаю, но в «Брате» очень качественная музыка. Папа больше любит такое – старой закалки человек.

– Много Дань среди друзей и приятелей?

– Дань – много, особенно в молодежной сборной, а именно Данила – только один. Остальные – Даниилы, Данилы. В «Сочи» был еще один Даня, Пруцев, но он в «Спартаке» уже, – сказал Прохин.

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