Прохин об имени в честь Данилы Багрова: «Отец так вдохновился фильмом «Брат». Мне нравится персонаж Бодрова»

Защитник «Сочи» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что получил имя в честь героя фильма «Брат».
– Ну да, в честь Данилы Багрова из «Брата» назвали. В детстве как-то не задавался этим вопросом – лет в 17-18 узнал. Отец так вдохновился фильмом, что решил и меня назвать Данилой.
– Сам-то эти фильмы смотрел?
– И сейчас пересматриваю иногда. Раз пять точно смотрел.
– Близок по духу герой Сергея Бодрова?
– Мне нравится этот персонаж. И фильм классный.
– Тогда давай любимую цитату из «Братьев».
– «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее».
– Может, тебе и старый добрый русский рок нравится?
– Не скажу, что прямо постоянно слушаю, но в «Брате» очень качественная музыка. Папа больше любит такое – старой закалки человек.
– Много Дань среди друзей и приятелей?
– Дань – много, особенно в молодежной сборной, а именно Данила – только один. Остальные – Даниилы, Данилы. В «Сочи» был еще один Даня, Пруцев, но он в «Спартаке» уже, – сказал Прохин.