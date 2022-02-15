Данила Прохин: «Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд»

Защитник «Сочи» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об особом настрое на матчи против московских команд.
«Какие эмоции вызвала победа над «Зенитом»? Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось. Но вообще странные были эмоции – вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать свое дело.
Есть ли особый настрой на матчи со столичными клубами? Ну да, конечно. А у меня – особенно. Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.
Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли – 2:1. Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили», – сказал Прохин.