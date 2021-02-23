Экс-игрок «Спартака» Митрески: «Предпочту российскую вакцину иностранной, я верю русским. В Македонии многие ждут «Спутник»

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески поделился мнением о различных вакцинах от коронавируса.
– Когда в последний раз были в Москве?
– В прошлом году. Рома Павлюченко часто зовет, но из-за коронавируса не получается выбираться. У нас в стране еще даже не делают прививки.
– Павлюченко рассказывал, что привился «Спутником» и не пожалел об этом.
– Если у нас будет русская вакцина, то я предпочту ее иностранной. Я верю русским.
«Пфайзер» для меня непонятная вакцина, даже не рассматриваю ее. Поэтому в Македонии многие ждут российский «Спутник», – сказал Митрески.