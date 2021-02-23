Экс-игрок «Спартака» Митрески: «Предпочту российскую вакцину иностранной, я верю русским. В Македонии многие ждут «Спутник»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия Игор Митрески коронавирус Здоровье Футбол

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески поделился мнением о различных вакцинах от коронавируса.

– Когда в последний раз были в Москве?

– В прошлом году. Рома Павлюченко часто зовет, но из-за коронавируса не получается выбираться. У нас в стране еще даже не делают прививки.

– Павлюченко рассказывал, что привился «Спутником» и не пожалел об этом.

– Если у нас будет русская вакцина, то я предпочту ее иностранной. Я верю русским.

«Пфайзер» для меня непонятная вакцина, даже не рассматриваю ее. Поэтому в Македонии многие ждут российский «Спутник», – сказал Митрески.

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