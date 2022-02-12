«У Мбаппе, Месси и Неймара большое эго, каждый хочет быть лучшим в мире. Это создает сложности для команды». Альваро Гонсалес о «ПСЖ»

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Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес высказался о переходе в «ПСЖ» форварда Лионеля Месси.

«Во Франции ему спокойнее, честно говоря. Ему тут чуть ли не лучше, чем в Испании, где он прошел много боев.

Такие футболисты преображаются в матчах Лиги чемпионов, они берут на себя ответственность. И когда Мбаппе, Месси и Неймар собираются вместе, то мы знаем, что может произойти.

Но они также люди с большим эго, которые хотят быть лучшими в мире, а это, с моей точки зрения, создает сложности для команды», – отметил испанец.

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