«У Мбаппе, Месси и Неймара большое эго, каждый хочет быть лучшим в мире. Это создает сложности для команды». Альваро Гонсалес о «ПСЖ»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес высказался о переходе в форварда .

«Во Франции ему спокойнее, честно говоря. Ему тут чуть ли не лучше, чем в , где он прошел много боев.

Такие футболисты преображаются в матчах , они берут на себя ответственность. И когда Мбаппе, Месси и собираются вместе, то мы знаем, что может произойти.

Но они также люди с большим эго, которые хотят быть лучшими в мире, а это, с моей точки зрения, создает сложности для команды», – отметил испанец.