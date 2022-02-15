«Гвардиола показал средний палец всей лиге. И он делает это без серьезного форварда». Фердинанд о «Ман Сити» в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о превосходстве «Манчестер Сити» над другими английскими клубами.

«С точки зрения количества очков еще ничего не закончилось, но мне просто кажется, что «Ман Сити» выглядит слишком спокойно в своих матчах. «Сити» выглядит так, словно у них всегда все под полным контролем.

У них нет скомканных игр или моментов, когда ты думаешь: «О боже мой, они не справляются, их сейчас обыграют». У них все под контролем.

Между прочим, делает это без серьезного нападающего. Он буквально показал средний палец всей лиге и всем медиа, которые сомневались в нем в начале сезона и говорили: «Слушайте, нужно сделать так, и мы выиграем лигу, если будем делать все так, как они», – сказал Фердинанд в подкасте Vibe with Five.

лидирует в таблице , опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 9 очков. Отметим, что у команды Юргена Клоппа есть игра в запасе.

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