Пеп Гвардиола: «У «Ливерпуля» лучший состав за 10 лет. «Сити» знает, с кем соперничает, придется выиграть много матчей»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура с (4:0).

«Мы с самого начала стали создавать моменты, у нас было 2-3 шанса за 5-10 минут. Это было очень хорошее выступление в целом.

Рахим Стерлинг забил прекрасный первый гол, потом грамотно откликнулся в случае со вторым. Были заметны его уверенность, его агрессия. Он всегда создает какие-то моменты.

Нам нужно много очков. Мы знаем, с кем соперничаем. Ближе всех к нам . Он не будет терять много очков, учитывая его уровень. У него лучший состав за десятилетие. Нам придется выиграть много матчей», – сказал Гвардиола Sky Sports.