Комментатор вновь поделился мнением о просмотре соревнований по фигурному катанию.

«Вот как. Как они судят? Я честно ничего не понимаю в технике исполнения элементов. Но Ягудин же реагирует на Первом канале на Щербакову – ах какой прокат, как чисто все. Ок. Это взгляд профессионала. Я зритель. Любопытствующий. Мне интересны нюансы. У Валиевой один красный (!) квадрат. У Щербаковой все зеленые. При этом Валиева получает сумму баллов выше. Как? Почему? Больше прыжков? Непонятно.

Это все равно как если бы в футболе команда, не забившая пенальти в послематчевой серии, побеждала ту, которая забила все, потому что красиво била только по девяткам.

Ну если красный, значит, элемент не выполнен (гол не забит). Это не для профессионала, а для обычного зрителя должен быть минус. Явный. После которого спортсмен не может быть выше другого. Иначе не понятно, в чем именно они соревнуются.

И зачем мне в следующий раз это все смотреть?» – написал Черданцев.

После короткой программы на Олимпиаде-2022 лидирует россиянка Камила Валиева. Анна Щербакова занимает 2-е место, Александра Трусова – 4-е.

Черданцев о фигурном катании: «Невозможно смотреть. Зеленый квадрат, желтый, тысячные балла снимают, начисляют. За что? Футбол – самый популярный, потому что самый понятный»