Алексей Ягудин: «Валиева – внутренне сильный человек. Такое давление выдержит не каждый взрослый. Надеюсь, это не скажется на ее катании в личном первенстве»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился ожиданиями от соревнований одиночниц на Играх в Пекине.

– Завтра стартует турнир у девушек. Какие ожидания?

– Во-первых, я рад за Камилу Валиеву. Весы могли качнуться в любую сторону, если бы качнулись в недопуск, то глобально – все.

А тут нам дается надежда. Мы все понимаем, что не рассматривал судьбу командных медалей и вообще дела в основном, но допустил Валиеву до турнира, что не может не радовать. Это лучшая новость сегодняшнего дня.

Я во всех интервью говорил, что – очень внутренне сильный человек. Мне кажется, что она каждую секунду проверяла, нет ли решения. Для 15-летней девочки это потрясение. Такое давление выдержит не каждый взрослый человек. Надеюсь и практически уверен, что это никак не скажется на ее катании в личном первенстве.

Я периодически хожу на тренировки. И, что касается Саши Трусовой и , – пока все хорошо.

– У Саши в прогоне произвольной получились 5 четверных, в короткой – тройной аксель.

– Знаете, Ханю тоже на тренировках прыгал 800 четверных сальховов из 800, но сделал бабочку в прокате. Это спорт. По тренировкам можно приблизительно судить об общем состоянии, но что ты сделаешь на соревнованиях…

Но в любом случае лучше видеть на тренировках пять четверных и тройной аксель, чем не видеть вообще. Пока очень положительные впечатления оставляют здесь наши девушки.

Еще хочу отметить, что очень хороша японка . Думаю, она единственная, кто может напрячь наших. Как напрягла Луна Хендрикс на Европе. По тренировкам Каори – мощь, – сказал Ягудин.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪