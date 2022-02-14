Алексей Ягудин: «Валиева – внутренне сильный человек. Такое давление выдержит не каждый взрослый. Надеюсь, это не скажется на ее катании в личном первенстве»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от соревнований одиночниц на Играх в Пекине.
– Завтра стартует турнир у девушек. Какие ожидания?
– Во-первых, я рад за Камилу Валиеву. Весы могли качнуться в любую сторону, если бы качнулись в недопуск, то глобально – все.
А тут нам дается надежда. Мы все понимаем, что CAS не рассматривал судьбу командных медалей и вообще дела в основном, но допустил Валиеву до турнира, что не может не радовать. Это лучшая новость сегодняшнего дня.
Я во всех интервью говорил, что Камила Валиева – очень внутренне сильный человек. Мне кажется, что она каждую секунду проверяла, нет ли решения. Для 15-летней девочки это потрясение. Такое давление выдержит не каждый взрослый человек. Надеюсь и практически уверен, что это никак не скажется на ее катании в личном первенстве.
Я периодически хожу на тренировки. И, что касается Саши Трусовой и Ани Щербаковой, – пока все хорошо.
– У Саши в прогоне произвольной получились 5 четверных, в короткой – тройной аксель.
– Знаете, Ханю тоже на тренировках прыгал 800 четверных сальховов из 800, но сделал бабочку в прокате. Это спорт. По тренировкам можно приблизительно судить об общем состоянии, но что ты сделаешь на соревнованиях…
Но в любом случае лучше видеть на тренировках пять четверных и тройной аксель, чем не видеть вообще. Пока очень положительные впечатления оставляют здесь наши девушки.
Еще хочу отметить, что очень хороша японка Каори Сакамото. Думаю, она единственная, кто может напрячь наших. Как напрягла Луна Хендрикс на Европе. По тренировкам Каори – мощь, – сказал Ягудин.
«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪