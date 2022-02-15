Валиева упала с тройного акселя на тренировке на Олимпиаде-2022, Трусова тоже ошиблась на этом прыжке, Щербакова откатала чисто

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Сегодня российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вышли на тренировку перед короткой программой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Валиева упала с тройного акселя, но исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. После прогона она еще раз зашла на тройной аксель, но тоже упала. А еще чисто исполнила два четверных тулупа.

Трусова приземлила тройной аксель на две ноги, а потом сделала тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. Вне прогона она сделала два тройных акселя.

Щербакова чисто сделала двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

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