Илья Авербух: «В этой шумихе мы забыли, как сложно замечательным девчонкам – Щербаковой и Трусовой. Давайте в равной степени поддерживать наших фигуристок»

Теги Илья Авербух сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух поддержал российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусова перед стартом женского турнира на Олимпиаде-2022.

«Дорогие друзья, в нашем характере такое есть – уж если мы за что-то взялись, то порой начинаем делать все чересчур. У меня разрывается телефон от звонков журналистов, призывающих дать интервью в поддержку Камилы Валиевой. Она, безусловно, оказалась в сложнейшей ситуации. Мы все переживаем за Камилу, желаем ей удачи, но мой пост не о ней.

В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливым девчонкам – Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддерживать наших девчонок, которым предстоит очень важный день», – написал Авербух.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные