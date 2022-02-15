Илья Авербух: «В этой шумихе мы забыли, как сложно замечательным девчонкам – Щербаковой и Трусовой. Давайте в равной степени поддерживать наших фигуристок»

Хореограф Илья Авербух поддержал российских фигуристок Анну Щербакову и перед стартом женского турнира на Олимпиаде-2022.

«Дорогие друзья, в нашем характере такое есть – уж если мы за что-то взялись, то порой начинаем делать все чересчур. У меня разрывается телефон от звонков журналистов, призывающих дать интервью в поддержку . Она, безусловно, оказалась в сложнейшей ситуации. Мы все переживаем за Камилу, желаем ей удачи, но мой пост не о ней.

В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливым девчонкам – и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддерживать наших девчонок, которым предстоит очень важный день», – написал Авербух.