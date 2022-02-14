Российские фигуристки , и выступили с произвольными программами на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Валиева прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп (ошибка), тройной флип – тройной сальхов через ойлер, троной лутц – тройной тулуп.

Щербакова сделала бабочку на первом четверном флипе, упала на втором, прыгнула тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной риттбергер. Вне прогона фигуристка чисто прыгнула четверной флип.

Трусова исполнила четверной флип, упала на четверном сальхове, сделала бабочку на четверном тулупе, прыгнула двойной аксель, четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц. Вне прогона она чисто прыгнула четверной лутц, два четверных тулупа и три тройных акселя.

Первая тренировка Камилы Валиевой после суда: чистый прокат и 0 слов за сутки до короткой программы