Бекхэм о матче «ПСЖ» – «Реал»: «Рад, что не буду на стадионе. Дома я смогу праздновать голы обеих команд»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал, почему сегодня не посетит матч этих команд в Париже в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Рад, что не буду смотреть этот матч на стадионе. Будет очень волнительно наблюдать за столь ярким зрелищем, однако, откровенно говоря, я хочу смотреть его дома по телевизору. Так я смогу праздновать голы обеих команд.
Что касается шансов «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, то порой требуется время для того, чтобы все сложилось.
Люди хотят, чтобы все получилось сразу, но нужно проявить терпение. И потом раз – и все сработало. В любом случае я уверен, что осталось ждать недолго», – сказал Бекхэм.