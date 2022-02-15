Бекхэм о матче «ПСЖ» – «Реал»: «Рад, что не буду на стадионе. Дома я смогу праздновать голы обеих команд»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и рассказал, почему сегодня не посетит матч этих команд в Париже в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рад, что не буду смотреть этот матч на стадионе. Будет очень волнительно наблюдать за столь ярким зрелищем, однако, откровенно говоря, я хочу смотреть его дома по телевизору. Так я смогу праздновать голы обеих команд.

Что касается шансов выиграть Лигу чемпионов, то порой требуется время для того, чтобы все сложилось.

Люди хотят, чтобы все получилось сразу, но нужно проявить терпение. И потом раз – и все сработало. В любом случае я уверен, что осталось ждать недолго», – сказал Бекхэм.