Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма – в команде года от FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года.
В команду вошли следующие футболисты:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).