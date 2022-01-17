Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма – в команде года от FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года.

В команду вошли следующие футболисты:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи ( ), Давид Алаба («Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – ).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), («ПСЖ»), ( ), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).