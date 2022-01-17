Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма – в команде года от FIFPro

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года.

В команду вошли следующие футболисты:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

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