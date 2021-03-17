Карасев о BLM: «За людей поступки говорят, а не жесты. Почему надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми»

Футбольный арбитр рассказал, почему не встает на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

– Почему вы не встаете на колено?

– Это был только один случай, играла английская команда. Как вы знаете, в основном английские команды эту акцию полностью поддерживают. Их футболисты встают на колено.

– Вы этого не стали делать, потому что это вам вообще неблизко?

– Нет, я просто ко всем относился и отношусь – независимо от национальности и расы. Я международный арбитр.

Допустим, перед чемпионатом мира или перед молодежным ЧМ в Корее было много сборов. На этих форумах интернациональный состав – там есть и ребята африканцы, и Азия. И со всеми мы на связи до сих пор. Великолепные ребята. Почему я должен с этими так, а с теми – так? Нет, я всегда открыт, мы всегда дружили и дружим.

Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так я и буду это делать. Я так воспитан.

И необязательно через какой-то жест показывать, тем более акция добровольная. Нас спросили перед матчем: ребят, вот такая акция, эти хотят, эти не хотят, а вы как? Мы говорим: «Не будем этого делать, потому что не считаем нужным». И все, никаких проблем.

Это было один раз, на «Манчестер Сити». И такую волну подняло – вот какие молодцы. Нет, не молодцы. Мы просто как чувствуем себя, так и делаем.

За людей поступки говорят, а не какие-то жесты. Почему обязательно надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми, и не надо это как-то дополнительно жестами подтверждать, – сказал Карасев.