Клаттенбург об обвинениях «Челси» в расизме в 2012-м: «Это могло разрушить мою жизнь. Чемпионы Европы против судьи – кому бы вы поверили?»

Бывший футбольный арбитр поделился воспоминаниями о том, как «Челси» обвинил его в использовании расистских оскорблений в адрес и Хуана Маты.

В 2012 году Клаттенбург работал на матче между «Челси» и (2:3). Он удалил Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса, выступавших за лондонский клуб. Кроме того, победный гол «Юнайтед» был забит после офсайда.

«Я знал, что получу кучу оскорблений от болельщиков , но не ругал себя за то, как отработал этот матч. Именно тогда я услышал шум за дверью раздевалки.

Что, черт возьми, там происходит? Прежде чем я успел подойти к двери, она распахнулась. Я инстинктивно отпрыгнул назад. Какого хрена? Врывается Джон Оби Микел. Я вижу ярость в его глазах. Тренер «Челси» и Эдди Ньютон сдерживают его. Микел вышел из-под контроля, он пытается добраться до меня. «Я тебе ноги переломаю!» – кричит он. Черт возьми, он замахивается на меня. Руки повсюду. Я нагнулся, чтобы увернуться от них.

Парень из службы безопасности борется с Микелом, оттаскивая его. Это нелегко, он силен. На мне бутсы, и я постоянно поскальзываюсь. Меня отбросили назад, я упал на скамейку. Пытаюсь просто защищаться. Он все еще очень хочет сделать мне больно. Уберите его отсюда! В конце концов Микела вытаскивают обратно в коридор. Что, черт возьми, только что произошло?

В конце концов Ди Маттео вернулся в мою раздевалку. Как и меня, его трясло. У меня сложилось впечатление, что «Челси» обеспокоен тем, что я напишу в своем отчете.

Здесь я должен внести ясность – и это чрезвычайно важно – на данный момент мне не было сказано ни слова о расизме ни от Микела, ни от Ди Маттео. Никто не выдвигал никаких обвинений такого рода.

Собирался ли я сообщить о том, что Микел сделал в раздевалке? Конечно. Не было никаких сомнений в том, что он сделал. Ему грозила бы длительная дисквалификация.

Когда я уехал со «Стэмфорд Бридж», у меня в кармане зазвонил телефон. Мне нельзя было его доставать, меня проверяла служба безопасности в аэропорту. Я бросаю быстрый взгляд на экран и вижу уведомление в соцсетях: «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: «ЧЕЛСИ» ОБВИНЯЕТ СУДЬЮ МАРКА КЛАТТЕНБУРГА В РАСИСТСКИХ КОММЕНТАРИЯХ». Какого хрена? Это что, шутка такая? Поддельный аккаунт?

Майк Райли, мой босс, звонит мне. Я отвечаю. В медиа пишут об обвинениях «Челси» в том, что я оскорблял Микела и Хуана Мату на расовой почве. Мой разговор с Райли короткий, и у нас нет никаких подробностей, кроме того, что пишут в СМИ. Похоже, у прессы больше информации, чем у нас.

Той ночью в воскресенье после игры я осознал силу футбольных клубов, их влияние на средства массовой информации и на общественное мнение, обусловленное слепой преданностью их фанатов. Это было ужасно. Чемпионы Европы против судьи – кому бы вы поверили?

Я в ловушке. Пленник в собственном доме. Пленник в собственной голове. Мне не разрешают говорить. Мне не позволено говорить миру, что я невиновен. Я не могу уснуть. Никаких шансов. Я хожу вверх и вниз по лестнице, пью чай в 3 часа ночи, читаю, что пишут в интернете, смотрю новости по телевизору, проверяю социальные сети.

Это нездорово, но мне нужно знать, что говорят, мне нужно попытаться понять, что происходит. Засов на двери заперт, но в мою голову вторгается внешний мир. Если я осмелюсь выглянуть из окна, фотографы и журналисты уже там, они ждут. Они прячутся повсюду, как снайперы, и хотят получить первую фотографию.

Было много слез. Это может разрушить мою карьеру. Это может разрушить мою жизнь. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящее пожизненное заключение, из которого ты не вернешься. Виновен, пока не доказана невиновность. Таков английский путь», – написал Клаттенбург в автобиографии.