Клаттенбург об обвинениях «Челси» в расизме в 2012-м: «Это могло разрушить мою жизнь. Чемпионы Европы против судьи – кому бы вы поверили?»

Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о том, как «Челси» обвинил его в использовании расистских оскорблений в адрес Джона Оби Микела и Хуана Маты.
В 2012 году Клаттенбург работал на матче между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (2:3). Он удалил Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса, выступавших за лондонский клуб. Кроме того, победный гол «Юнайтед» был забит после офсайда.
«Я знал, что получу кучу оскорблений от болельщиков «Челси», но не ругал себя за то, как отработал этот матч. Именно тогда я услышал шум за дверью раздевалки.
Что, черт возьми, там происходит? Прежде чем я успел подойти к двери, она распахнулась. Я инстинктивно отпрыгнул назад. Какого хрена? Врывается Джон Оби Микел. Я вижу ярость в его глазах. Тренер «Челси» Роберто Ди Маттео и Эдди Ньютон сдерживают его. Микел вышел из-под контроля, он пытается добраться до меня. «Я тебе ноги переломаю!» – кричит он. Черт возьми, он замахивается на меня. Руки повсюду. Я нагнулся, чтобы увернуться от них.
Парень из службы безопасности борется с Микелом, оттаскивая его. Это нелегко, он силен. На мне бутсы, и я постоянно поскальзываюсь. Меня отбросили назад, я упал на скамейку. Пытаюсь просто защищаться. Он все еще очень хочет сделать мне больно. Уберите его отсюда! В конце концов Микела вытаскивают обратно в коридор. Что, черт возьми, только что произошло?
В конце концов Ди Маттео вернулся в мою раздевалку. Как и меня, его трясло. У меня сложилось впечатление, что «Челси» обеспокоен тем, что я напишу в своем отчете.
Здесь я должен внести ясность – и это чрезвычайно важно – на данный момент мне не было сказано ни слова о расизме ни от Микела, ни от Ди Маттео. Никто не выдвигал никаких обвинений такого рода.
Собирался ли я сообщить о том, что Микел сделал в раздевалке? Конечно. Не было никаких сомнений в том, что он сделал. Ему грозила бы длительная дисквалификация.
Когда я уехал со «Стэмфорд Бридж», у меня в кармане зазвонил телефон. Мне нельзя было его доставать, меня проверяла служба безопасности в аэропорту. Я бросаю быстрый взгляд на экран и вижу уведомление в соцсетях: «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: «ЧЕЛСИ» ОБВИНЯЕТ СУДЬЮ МАРКА КЛАТТЕНБУРГА В РАСИСТСКИХ КОММЕНТАРИЯХ». Какого хрена? Это что, шутка такая? Поддельный аккаунт?
Майк Райли, мой босс, звонит мне. Я отвечаю. В медиа пишут об обвинениях «Челси» в том, что я оскорблял Микела и Хуана Мату на расовой почве. Мой разговор с Райли короткий, и у нас нет никаких подробностей, кроме того, что пишут в СМИ. Похоже, у прессы больше информации, чем у нас.
Той ночью в воскресенье после игры я осознал силу футбольных клубов, их влияние на средства массовой информации и на общественное мнение, обусловленное слепой преданностью их фанатов. Это было ужасно. Чемпионы Европы против судьи – кому бы вы поверили?
Я в ловушке. Пленник в собственном доме. Пленник в собственной голове. Мне не разрешают говорить. Мне не позволено говорить миру, что я невиновен. Я не могу уснуть. Никаких шансов. Я хожу вверх и вниз по лестнице, пью чай в 3 часа ночи, читаю, что пишут в интернете, смотрю новости по телевизору, проверяю социальные сети.
Это нездорово, но мне нужно знать, что говорят, мне нужно попытаться понять, что происходит. Засов на двери заперт, но в мою голову вторгается внешний мир. Если я осмелюсь выглянуть из окна, фотографы и журналисты уже там, они ждут. Они прячутся повсюду, как снайперы, и хотят получить первую фотографию.
Было много слез. Это может разрушить мою карьеру. Это может разрушить мою жизнь. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящее пожизненное заключение, из которого ты не вернешься. Виновен, пока не доказана невиновность. Таков английский путь», – написал Клаттенбург в автобиографии.