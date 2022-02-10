УЕФА призвал судей жестче наказывать, когда игроки будут окружать их, выпрашивать карточки и приукрашивать реакцию на фолы

Глава судейского комитета УЕФА Роберт Розетти рассказал о курсе, который прошли европейские арбитры.

Судей призвали жестче наказывать игроков за симуляции, приукрашивание реакций на фолы и попытки выпросить карточку для соперника. Также арбитрам рекомендовали принимать более жесткие меры в ситуациях, когда игроки окружают судью и оказывают на него давление, пытаясь заставить его изменить решение.

«Мы обеспокоены, мы не хотим, чтобы происходили такие инциденты. Они вредят игре и ее образу.

Такое поведение неуважительно и не отражает дух честной игры, когда игроки, например, пытаются обмануть судью или оказать на него давление, чтобы он предупредил или удалил соперника.

Мы не хотим, чтобы это происходило, мы не можем с этим смириться. Следовательно, мы просим судей быть бдительными и принимать соответствующие жесткие и последовательные меры в таких случаях. Особенно важно, чтобы судьи всегда действовали в соответствии с тем, что они видят, а не с тем, что они слышат», – сказал Розетти.