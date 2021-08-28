Английский арбитр Эдкок совершил каминг-аут: «Коллеги-судьи говорили: «Горжусь тобой. Тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте»

Английский арбитр Джеймс Эдкок рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Когда я переходил от частичной занятости в футболе к полноценной работе, кто-то уже знал об этом, кто-то нет.

Не все мои коллеги в курсе, и это нормально. Я слышал от коллег: «Я горжусь тобой. Тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте». Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют.

Они меня полностью поддерживают, не ведут себя по-другому со мной, не общаются по-другому, узнав, что я гей.

Мне не нужно носить футболку: «Я Джеймс Эдкок, и я гей». Люди это знают и принимают.

Никаких гомофобных оскорблений я не слышал, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное», – сказал Эдкок.

В роли главного арбитра Эдкок отсудил более 60 матчей Чемпионшипа, работал на играх английских Лиг 1 и 2, а также на матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. В качестве резервного судьи привлекался к матчам АПЛ.