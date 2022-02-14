Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «МЮ» (As)

У нападающего напряженные отношения с тренером .

По информации As, португалец считает, что у немца нет достаточного уровня, чтобы возглавлять «МЮ». Он критикует методы Ральфа.

В свою очередь Рангник недоволен игрой Криштиану. Но у тренера нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке «Юнайтед».

Роналду не забивает за «МЮ» в 2022 году – 6 матчей подряд. Статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

«Роналду спросил: «Почему заменен я, а не кто-то из молодых?» Ответ пришел через 5 минут». Воспитательный монолог Рангника