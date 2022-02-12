Рангник о поведении Роналду после «Бернли»: «Возможно, он тоже был разочарован. Этот вопрос нужно задавать Криштиану»

Главный тренер высказался о нападающем .

После матча против (1:1) португалец, который вышел на замену на 68-й минуте, бурно выражал эмоции.

«Криштиану 37 лет, как мы все знаем. Думаю, он и сам знает, что мы должны делать, а что – нет, и что он сам должен делать. Мы сконцентрированы на том, на что можем повлиять.

Почему он ушел с поля сразу после финального свистка? Возможно, он тоже был разочарован, что мы заработали лишь очко, а он не забил.

Это вопрос, который нужно задавать самому Криштиану. Я понял, что что-то такое случилось, лишь после игры. Это не тот вопрос, на который я могу ответить.

Проблема не только в Криштиану, но и в других игроках – особенно игроках атаки», – сказал Рангник.

Роналду не забивает за «МЮ» 5 матчей подряд. Статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.