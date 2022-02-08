Рангник о Роналду в запасе на «Бернли»: «Придется много бегать, гоняться за мячом. Это больше для Кавани»

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бернли Ральф Рангник Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему форвард Криштиану Роналду начнет игру 24-го тура АПЛ с «Бернли» в запасе.

«Пару недель назад мы с «Бернли» уже играли, плюс мы видели достаточное количество их домашних матчей, поэтому знаем, что на первых порах придется много бегать, гоняться за мячом, бороться за подборы.

Я решил начать с Кавани в старте, поскольку такая игра больше подходит ему», – отметил Рангник.

«Бернли» – «МЮ». Погба, Бруну и Кавани в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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