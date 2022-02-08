Рангник о Роналду в запасе на «Бернли»: «Придется много бегать, гоняться за мячом. Это больше для Кавани»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему форвард Криштиану Роналду начнет игру 24-го тура АПЛ с «Бернли» в запасе.
«Пару недель назад мы с «Бернли» уже играли, плюс мы видели достаточное количество их домашних матчей, поэтому знаем, что на первых порах придется много бегать, гоняться за мячом, бороться за подборы.
Я решил начать с Кавани в старте, поскольку такая игра больше подходит ему», – отметил Рангник.
«Бернли» – «МЮ». Погба, Бруну и Кавани в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00