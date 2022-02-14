Алберто о цели в «Зените» в этом сезоне: «Я хотел бы забить 10 голов»

Новичок форвард рассказал, сколько голов хотел бы забить до конца нынешнего сезона.

– Сергей Семак недавно сказал, что ты можешь сыграть на фланге. Ты действительно иногда играл на месте вингера в «Сантосе» и «Интере», но удобно ли тебе в этой роли?

– Конечно, мне больше всего удобно играть на позиции центрфорварда. Но в «Интере», в «Сантосе» и в сборной Бразилии моего возраста у меня действительно был опыт игры на фланге.

Нет никаких сложностей и дискомфорта, чтобы сыграть на бровке, в детстве я вообще начинал в полузащите, а потом стал двигаться выше. Никаких проблем нет – где тренер скажет, там и буду играть.

– Есть разница в том, играть в паре или одному?

– Понятно, что в паре один форвард создает глубину, а другой врывается в свободные зоны, и я понимаю это. Но для меня нет существенной разницы, играть одному или в паре.

– Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить 10 голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

– Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же 10 голов. Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне, – сказал бразилец.