Юри Алберто: «Хочу увидеть снег поскорее. Знаю, что в Петербурге бывает и минус 20-25 градусов»

Форвард рассказал о желании увидеть снег.

– Я почти ничего не успел привезти из Бразилии. Еще у меня есть имущество, которым надо распорядиться: что-то забрать, что-то передать родителям в Сан-Паулу. Есть много вещей, которые надо перевезти.

– Когда привезешь?

– Только когда начнутся каникулы в «Зените», то есть в мае. На это требуется время, а сейчас его просто не найти.

– Чего тебе будет больше всего не хватать в эти несколько месяцев?

– Вещи не так важны, их можно приобрести в другом месте. Мне будет не хватать общения с семьей, с дочкой – сейчас я с ней каждый день разговариваю по видеосвязи.

– Всем бразильцам-новичкам в российских клубах задают один и тот же вопрос про снег. Ты его видел?

– Ни разу. И хочу поскорее его увидеть! В Порту-Алегри тоже бывает прохладно, но не так, как у вас, – два-три градуса тепла. Знаю, что в Петербурге бывает и минус 20-25 градусов. Из теплых вещей я взял только несколько пуховиков, так что буду покупать, – сказал бразилец.