Общество по защите животных опровергло взнос от «Вест Хэма». Клуб сообщал, что направит штраф Зума на благотворительность

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало очередное заявление после инцидента c участием защитника «Вест Хэма» Курта Зума и кошки.
«Планов об организации образовательных курсов по заботе о животных нет.
Нам не предлагали денежные взносы, мы не принимали их. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы наши опытные офицеры провели полное и тщательное расследование», – сказано в заявлении организации.
Напомним, «Вест Хэм», оштрафовавший Зума на 250 тысяч фунтов, сообщил, что эти деньги пойдут на помощь животным.
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