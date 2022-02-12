Стало известно, какого игрока хочет видеть в , если возглавит команду.

По данным The Telegraph, аргентинец попытается убедить клуб подписать нападающего «Тоттенхэма» , если станет тренером «МЮ» летом.

Руководство «Юнайтед» и ранее обсуждало возможное предложение о трансфере Кейна. Прошлым летом «Манчестер Сити» пытался подписать форварда за 130 млн фунтов, но «Тоттенхэм» отказал, несмотря на желание англичанина сменить клуб.

Ожидается, что следующим летом будущее Кейна станет серьезной темой для обсуждения, ведь его контракт с истекает летом 2024 года. Возможно, футболисту предложат новое соглашение.

Известно, что Почеттино и Кейна связывают теплые отношения. Игрок хотел бы работать с аргентинцем.

В этом сезоне 28-летний нападающий забил 5 голов в 20 матчах . Его статистика – здесь.