Юри Алберто об имени: «Родители говорили, что в России так называли наследников престола. Учителя шутили, что меня зовут как Гагарина»

Теги Зенит премьер-лига Россия Юри Алберто Юрий Гагарин Футбол

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал о своем имени.

– Почему тебя назвали Юри? Это ведь русское имя.

– Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал. Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола.

Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. Как тебе? Нравится?

– Да! Но откуда такое увлечение и внимание к русской истории?

– Не знаю. Это просто совпадение, не более. А в России это имя звучит как «Юра», да?

– «Юра» или «Юрий».

– Ясно. А в Бразилии – Юри.

– Ты знал, что первый человек в космосе – советский космонавт...

– Да, Юрий Гагарин.

– Подожди, ты знал?

– Да, конечно, само собой. 

– Откуда?

– Из уроков истории! В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне: «Это Юрий, Юрий Гагарин! Первый человек в космосе», – вспомнил 20-летний бразилец.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные