«Челси» поддержит Тухеля новыми трансферами летом. В клубе верят, что без COVID-вспышек боролись бы за победу в АПЛ

Главный тренер может рассчитывать на поддержку со стороны клуба.

Как информирует The Telegraph, несмотря на то, что сейчас лондонцы отстают от «Манчестер Сити» на 16 очков при матче в запасе, в клубе верят, что, если бы не COVID-вспышки и последовавшие изменения в расписании, ситуация могла бы сложиться иначе.

Руководство «синих» считает, что команда под руководством Тухеля сможет побороться за победу в в следующем сезоне, и намерено укрепить состав летом. Оно также оценило тот факт, что немец на фоне проблем с коронавирусом не стал требовать подписать новичков в январе.