«Челси» поддержит Тухеля новыми трансферами летом. В клубе верят, что без COVID-вспышек боролись бы за победу в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может рассчитывать на поддержку со стороны клуба.
Как информирует The Telegraph, несмотря на то, что сейчас лондонцы отстают от «Манчестер Сити» на 16 очков при матче в запасе, в клубе верят, что, если бы не COVID-вспышки и последовавшие изменения в расписании, ситуация могла бы сложиться иначе.
Руководство «синих» считает, что команда под руководством Тухеля сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне, и намерено укрепить состав летом. Оно также оценило тот факт, что немец на фоне проблем с коронавирусом не стал требовать подписать новичков в январе.