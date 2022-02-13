«Челси» – 5-й клуб, выигравший все главные трофеи. До него это удалось «Юве», «МЮ», «Баварии» и «Аяксу»

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Вчера «Челси» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира.

Лондонцы стали пятым клубом, который сумел выиграть все главные трофеи в Европе и в своей стране. До «Челси» это удавалось «Ювентусу», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Аяксу».

«Челси» выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира как минимум один раз. Кроме того, «синие» побеждали в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги.

Отметим, что «Ливерпуль» и «Реал» не брали Кубок обладателей кубков, поэтому не включены в число команд, которым удалось выиграть главные европейские трофеи. Английский клуб выходил в финал этого турнира один раз, испанский – дважды.

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