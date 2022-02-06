«Зенит» арендует защитника «Кайрата» Алипа, Медведев подтвердил

Генеральный директор подтвердил, что клуб арендует защитника .

– Принято ли окончательное решение по Нуралы Алипу, хорошо зарекомендовавшему себя на сборе в Дубае и забившему победный мяч в ворота «Мидтьюлланда»?

– Да. Алипа возьмем в аренду.

– Какова ситуация по вратарям? Восстановление Станислава Крицюка продолжается, в строю остаются лишь Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

– В работе, – сказал Медведев.

В 2021 году Алип провел в чемпионате Казахстана 25 матчей. Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.