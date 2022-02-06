«Зенит» арендует защитника «Кайрата» Алипа, Медведев подтвердил

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.

– Принято ли окончательное решение по Нуралы Алипу, хорошо зарекомендовавшему себя на сборе в Дубае и забившему победный мяч в ворота «Мидтьюлланда»?

– Да. Алипа возьмем в аренду.

– Какова ситуация по вратарям? Восстановление Станислава Крицюка продолжается, в строю остаются лишь Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

– В работе, – сказал Медведев.

В 2021 году Алип провел в чемпионате Казахстана 25 матчей. Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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