Бывший полузащитник высказался об игре команды в матче 25-го тура с (1:1).

«Эти игроки просто не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь матч, становится совершенно очевидно, что никто из них не хочет отрабатывать, это безумие.

А потом смотришь на «Саутгемптон» и видишь, что там все прекрасно работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи, и у «Саутгемптона» игроки поддерживали друг друга на каждом кусочке поля. У «МЮ» ничего подобного не было.

У одной команды есть настоящий тренер (речь о Ральфе Хазенхюттле – прим. Sports.ru), а у другой – спортивный директор. Такого в «МЮ» быть не должно», – заявил Скоулз BT Sport.