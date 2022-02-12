Почеттино о влиянии игр с «Реалом» на будущее Мбаппе: «Я не думаю, что такое важное решение будет принято из-за пары матчей»

Главный тренер считает, что матчи с в 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияют на решение форварда относительно будущего.

– Мбаппе примерит белый цвет... Вам не будет больно?

– Я так не думаю. Я влюблен в футболку «ПСЖ», в цвета клуба. Перед трансфером в 2001 году я обращал внимание на цвета заинтересованных во мне клубов. У «Парижа» мне понравился дизайн формы, эмблема... Это одно из самых красивых сочетаний цветов и дизайна, которые есть среди футбольных форм.

– Килиан сказал, что еще ничего не решено, матч с может многое изменить. Как вы думаете, то, что произойдет в этом противостоянии, может изменить его мнение?

– Я не думаю, что такое важное решение будет принято из-за одного матча или пары.

Он умный, зрелый парень, обладающий огромными способностями к анализу, всегда знающий, чего он хочет для своей карьеры и своего будущего. Рядом с ним люди, которые советуют ему, как лучше поступить. Так что я не думаю, что это так.

Я вижу, что он спокоен, сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для «ПСЖ», как он и сказал. Нужно уважать его, и он примет решение после того, как это противостояние закончится, – сказал тренер.