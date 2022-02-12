Лилиан Тюрам: «ПСЖ» не хватает победы в ЛЧ. У них нет истории «Реала» или «Баварии», и нельзя просить, чтобы она появилась быстро»

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам ответил на вопрос о том, может ли «ПСЖ» считаться одним из великих клубов.

«Этому «ПСЖ» не хватает больших титулов. Ему не хватает . Они выиграли много титулов. Печально то, что всегда отмечается победитель, и если ты не выиграл, значит, ты ничего не сделал.

Но это не моя реальность. Нужно напоминать людям о реальности и перестать врать. Два года назад в финале играл «ПСЖ», так что они были там [всего] два года назад. В прошлом году их выбил «Сити».

У них нет истории как у или «Баварии», и нельзя просить, чтобы у она быстро появилась. На мой взгляд, это несправедливо. Очевидно, что если они были в финале и в полуфинале, титул скоро придет», – сказал Тюрам.