Оуэн о Магуайре: «Нехватка скорости – настоящая проблема. Он мог бы помешать голу, но слишком боится оставлять пространство за спиной»

Бывший форвард остался недоволен игрой защитника команды в матче 25-го тура с (1:1).

Во втором тайме англичанин столкнулся с форвардом Армандо Броей и наступил тому на ногу в штрафной манкунианцев.

«Я боялся за него, и его игра привела меня в замешательство. Ему даже в лучших его матчах не хватает скорости, а тут Броя его и перехитрил. Я тогда подумал: «Только не пытайся исправить свою же ошибку». Магуайру повезло, хотя я не думаю, что там можно было ставить пенальти.

Но я беспокоился, когда он бежал к Брое, думал, что он попробует сделать что-нибудь глупое. Но Магуайру повезло.

Его нехватка скорости – настоящая проблема. Мы уже говорили об этом и сделаем это снова. Он мог бы помешать голу, но слишком боится оставлять пространство за спиной», – сказал Оуэн.