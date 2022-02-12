Альваро Гонсалес: «Месси, Мбаппе и Неймар не защищаются, «ПСЖ» обороняется всемером. Но если ты теряешь мяч – они лучшая команда Европы»

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Альваро Гонсалес Килиан Мбаппе Футбол

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес поделился мнением о проблемах «ПСЖ».

– В чемпионате у них все в порядке. Они знают, как постоянно побеждать, знают, что для этого нужно делать, хотя в прошлом году их разочаровало то, что «Лилль» стал чемпионом. Думаю, они извлекли урок.

В Лиге чемпионов они очень сильны, как мы видели. Это команда с большими звездами, хотя из-за этого могут возникнуть и проблемы. Тройка лидеров атаки (Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru) не защищается, особенно в матчах Лиги 1. Она держится далеко в стороне от остальной команды, и в итоге «ПСЖ» обороняется всемером.

Против сильных команд у них возникают проблемы – будь то «Реал» или мы.

– То есть они уязвимы в обороне?

– У них большие разрывы между линией атаки и остальными. Но, конечно, когда те игроки, которые остались впереди, Месси, Неймар и Мбаппе, пользуются тем, что ты теряешь мяч... В такие моменты они могут быть лучшей командой Европы благодаря своим нападающим, – сказал защитник.

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